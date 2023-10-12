



На фоне атак ХАМАСа на Израиль: Иран возобновит дипотношения с Суданом

Иран и Судан на фоне продолжающихся террористических атак ХАМАСа на Израиль договорились о возобновлении дипломатических отношений.



Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир-Абдоллахиян.



"Мы решили возобновить дипотношения между Суданом и Ираном. Этот процесс завершился сегодня. В ближайшее время в столицах откроются посольства двух стран", - сообщил он.



Что примечательно, Судан и Иран разорвали дипотношения в 2016 году. Это произошло следом за аналогичным шагом, который совершила Саудовская Аравия из-за смертоносной террористической атаки на посольства Саудии в Тегеране.