



На демонстрации протеста задержана дочь судьи, судившего Фаину Киршенбаум



Одна из арестованных в ходе демонстраций протеста в четверг - Гили Леви, дочь Ярона Леви, окружного судьи в Тель-Авиве.



Леви вел одно из самых известных дел в Израиле - процесс Фаины Киршенбаум.



Адвокат Даниэль Хаклай, сообщил изданию Маарив: "Гили - чувствительная и впечатлительная девушка, которая была арестована в среду в результате ложного ареста, длившегося несколько часов. Полиция запретила ей и ее четырем друзьям, которые также были арестованы без причины, проводить демонстрации в Герцлии в течение 15 дней. Абсурдное решение, которое наносит серьезный ущерб свободе демонстраций. Мы обратились в суд, который удовлетворил нашу просьбу об отмене запрета. Гили - выдающаяся студентка факультета политики и государственного управления в Университете Райхмана в Герцлии. Ей 24 года. В прошлом она служила в армии и была парламентским советником. Это мудрая молодая женщина, которая боится за демократический режим и права человека, и поэтому участвует в ненасильственном гражданском сопротивлении. Она не совершила ни одного преступления. Это, конечно, предмет ее гордости, независимо от того, кто ее родители".