Новости » Политика
На дебатах кандидаты в президенты Чехии признались, что курили "траву"
04.01.2023 07:57 Раиса Вовк

На дебатах кандидаты в президенты Чехии признались, что курили "траву"

Наиболее популярные кандидаты в президенты Чехии - бывший военный Петер Павел и экономистка Дануше Нерудова - признались, что курили марихуану и были бы не против ее легализации. Об этом они заявили во время предвыборных дебатов, передает Европейская правда.

По словам Нерудовой, она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.

Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013-го.

Также экс-военный, претендующий на пост президента Чехии, признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.

Другие кандидаты также говорили о своих недостатках. Почти все, кроме профсоюзного лидера Йозефа Стредулы, признали, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял авто после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.

В то же время экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, как сообщалось, в дебатах участвовать отказался.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13-14 января, второй при необходимости - 27-28 января.

Согласно последней модели выборов, опубликованной в конце декабря агентством Median, лидирует бывший военный Петр Павел с 28,7% голосов, на втором месте - Бабиш с 28,5%. Экономистка Дануше Нерудова претендует на 25,1%, остальные кандидаты не набирают более 5%. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы