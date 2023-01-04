



На дебатах кандидаты в президенты Чехии признались, что курили "траву"

Наиболее популярные кандидаты в президенты Чехии - бывший военный Петер Павел и экономистка Дануше Нерудова - признались, что курили марихуану и были бы не против ее легализации. Об этом они заявили во время предвыборных дебатов, передает Европейская правда.



По словам Нерудовой, она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.



Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013-го.



Также экс-военный, претендующий на пост президента Чехии, признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.



Другие кандидаты также говорили о своих недостатках. Почти все, кроме профсоюзного лидера Йозефа Стредулы, признали, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял авто после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.



В то же время экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, как сообщалось, в дебатах участвовать отказался.



Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13-14 января, второй при необходимости - 27-28 января.



Согласно последней модели выборов, опубликованной в конце декабря агентством Median, лидирует бывший военный Петр Павел с 28,7% голосов, на втором месте - Бабиш с 28,5%. Экономистка Дануше Нерудова претендует на 25,1%, остальные кандидаты не набирают более 5%.