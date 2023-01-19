



На Даунинг-стрит раскрыли детали разговора Сунака и Нетаниягу

Премьер-министры Великобритании и Израиля Риши Сунак и Биньямин Нетаниягу обсудили укрепление связей между двумя странами во время первого телефонного разговора.



Подробностями поделились на Даунинг-стрит.



Сунак поздравил израильского коллегу со вступлением в должность. Стороны согласились, что соглашение о свободной торговле, по которому ведутся переговоры, может открыть дополнительные возможности для двух государств.



"Лидеры надеются на совместную работу по развитию отношений между Великобританией и Израилем, в том числе в сфере торговли, где Великобритания уже является самым важным партнером Израиля в Европе. Они согласились, что соглашение о свободной торговле между Великобританией и Израилем может открыть дополнительные возможности для обеих наших стран, опираясь на наше общее лидерство в таких областях, как технологии и услуги", - сказал представитель Даунинг-стрит.



Также стороны обсудили сотрудничество по вопросам безопасности. Сунак также рассказал о шагах, предпринятых Великобританией в ответ на нарушения Ираном прав человека, а также поблагодарил Нетаниягу за его поддержку Украины.



"Премьер-министр подтвердил давнюю позицию Великобритании в отношении ближневосточного мирного процесса. Лидеры согласились с тем, что Соглашения Авраама могут привести к изменениям в отношениях между Израилем и его соседями с далеко идущими преимуществами. Лидеры с нетерпением ждут скорой личной встречи и празднования 75-летия Израиля в конце этого года", - сказано в заявлении.