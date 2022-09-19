



На что может пойти Путин после разгрома в Харьковской области

Россия может попытаться нарастить интенсивность войны против гражданского населения после разгрома российских войск в Харьковской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Мы, прежде всего, ожидаем наращивания интенсивности войны именно против гражданского населения и критической инфраструктуры. Потому что это ключевой элемент в сегодняшней войне Российской Федерации. С точки зрения управленческой тактики и стратегии в воинской части нет креатива и нет изменений", – сказал Подоляк, пишет РБК-Украина.



У представителей власти есть несколько задач, над которыми они будут работать, чтобы отразить атаки агрессора или хотя бы минимизировать причиненный вред. Это, по словам Подоляка, – диверсификация отопления, электроснабжения и водоснабжения. Вторая задача – физическое укрепление критических объектов – трансформаторов, ТЭЦ – например, бетонными блоками.



Параллельно Украина хочет активизировать переговоры с западными партнерами о том, чтобы они увеличили и ускорили поставки систем ПВО и ПРО.



Четвертое направление – это уже непосредственная прерогатива ВСУ, которые будут интенсивнее "отрабатывать" по инфраструктуре обеспечения российской армии. Подоляк уточнил, что это, прежде всего, касается Крыма, где сконцентрировано максимальное количество армейских складов с оружием.



Также в ОП ожидают, что россияне могут нарастить силы и средства по какому-либо из направлений, чтобы давить Украину количеством. Но, как считает Подоляк, этот подход уже не будет работать, потому что наша армия, в свою очередь, разрушает и продолжит разрушать логистику снабжения оккупантов.

Как известно, после успехов ВСУ на Харьковском направлении российская сторона нанесла "ответный удар", однако он был направлен на объекты критической инфраструктуры.



Напомним, 11 сентября россияне нанесли удар по Харьковской области, в результате чего было повреждено ТЭЦ-5. Из-за этого в ряде областей наблюдались перебои со светом. Уже 14 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу - попали в гидротехнические сооружения.