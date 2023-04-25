



На церемонии Дня независимости Нетаниягу продолжает призывать к единству

В заранее записанном послании на церемонии Дня независимости на горе Герцля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает свое стремление к единству на фоне широко распространенных разногласий и протестов против его правительства.



“Давайте на мгновение прекратим весь этот шум, давайте на мгновение посмотрим на великое чудо, которое называется Государство Израиль, сколько чудес мы совершили здесь за последние 75 лет как одна нация”, — говорит Нетаниягу.



“Впереди нас ждут чудеса: достижение безопасности, укрепление нашей экономики и расширение круга мира, — говорит он. - Все эти чудеса и многое другое возможны только тогда, когда мы идем вместе. ”



Нетаниягу отмечает, что, когда библейские колена Израиля покинули Египет, они спорили о том, “идти налево или направо“ и “40 лет скитались по пустыне, пока не достигли земли обетованной. Тогда мы поняли, что только вместе мы сможем достичь наших целей“.



“И будьте уверены, мы изобрели Waze“, — шутит он.



“Делать это вместе — значит знать, что у нас одна нация и одна страна, и у нас никогда не будет другой земли“, — говорит он.





