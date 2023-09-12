



На бронепоезде: Ким Чен Ын приехал к Путину

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своем бронепоезде.



Ожидается, что он проведет встречу с президентом Владимиром Путиным во Владивостоке.



Как сообщалось ранее, лидеры, вероятнее всего, обсудят поставки оружия России для войны в Украине. Встреча Ким Чен Ына и Путина состоится в рамках Восточного экономического форума.



Напомним, глава КНДР путешествует на собственном бронированном поезде, в котором есть роскошный ресторан, кабинет для решения военных задач и женщины-певицы для развлечения.



