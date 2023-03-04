



На белорусской границе участились задержания выезжающих

На белорусско-литовской границе после проверки телефона, задержали гродненца, который ехал в Литву. Мужчину отвезли в РОВД и задержали до суда, который пройдет 6 марта, сообщает правозащитный центр “Вясна”.



Мужчину задержали за “распространение экстремистских материалов” и будут судить. Также правозащитникам стало известно о еще одном задержании на белорусско-польской границе.



Молодого человека сотрудники КГБ сняли с автобуса после “беседы” на границе. После этого силовики поехали к нему домой, провели там обыск и забрали технику. Сообщается, что у парня был удален Telegram, но его заставили его снова установить, чтобы восстановить переписки.



По сообщениям белорусских СМИ, после диверсии российского самолета в Мачулищах 26 февраля, пассажиров, которые в эти дни выезжают из Беларуси за границу, усиленно проверяют сотрудники КГБ. Выезжающим задают вопросы о цели поездок в Европу. Спрашивают об Украине, за кого голосовали на выборах, а также ходили ли они на протесты.