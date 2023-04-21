



На Бали запретили израильским спортсменам участвовать во Всемирных пляжных играх

Губернатор Бали Ваян Костер не разрешит израильским спортсменам на индонезийском острове участвовать во Всемирных пляжных играх ANOC 2023 года, которые пройдут на острове с 5 по 12 августа.



На прошлой неделе Костер заявил, что он поддерживает Всемирные пляжные игры после встречи с министром молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и председателем Олимпийского комитета Индонезии Раджей Саптой Октохари. В этом заявлении он сказал, что Всемирные пляжные игры “пройдут гладко в соответствии с Конституцией”, но не упомянул о своей позиции в отношении участия Израиля.



Недавно Костер также отказал израильским спортсменам в разрешении на въезд на Бали для участия в чемпионате мира среди юношей до 20 лет, который должен начаться в мае. Его действия, наряду с протестами, имевшими место в столице страны против участия Израиля в чемпионате мира, привели к тому, что FIFAперенесла футбольное соревнование в Аргентину.



Индонезия не имеет дипломатических отношений с Израилем, отказывается признать еврейское государство и является стойким сторонником палестинцев.



В субботу Костер объявил, что в очередной раз откажет в допуске спортсменов из Израиля на свой остров, сообщает Asia News Network.



Всемирные пляжные игры включают соревнования по пляжным и водным видам спорта, включая пляжный гандбол, пляжный футбол, пляжный теннис, пляжный волейбол, пляжное водное поло, пляжную борьбу, индивидуальное ката, плавание на открытой воде, баскетбол, воздушный бадминтон, серфинг, пляжную спринтерскую греблю и акватлон.