



На Бали отреагировали на решение Путина по поводу саммита G20

В Джакарте прокомментировали решение президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20", - сказано в сообщении.

Как отметил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, вместо Путина российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

В свою очередь, пресс-атташе российского посольства в Индонезии Александр Тумайкин не исключил, что Путин объявится на саммите по видеосвязи.

Мероприятие состоится на Бали 15-16 ноября.