



На Аялон сбили молодую репатриантку из Литвы



Авиталь, новая иммигрантка из Литвы, получила вечером в субботу, 9 сентября легкие травмы, когда автомобиль сбил демонстрантов во время акции протеста против "правовой революции". Она получила травмы ног и головы и была доставлена в больницу Ихилов. "Все могло закончиться гораздо хуже. Я надолго запомню эту ночь", - сказала Авиталь в интервью 12-му каналу.



"Мы перекрыли дорогу на Аялон после окончания главной акции протеста в Каплан", -сказала Авиталь. "Некоторые водители вели себя относительно агрессивно по отношению к нам, но мы не ожидали, что кто-то будет нас сбивать". Авиталь добавила, что она понимает водителей: "Неприятно, когда кто-то перекрывает такую крупную дорогу, как Аялон, но это была экстремальная ситуация, я не знаю, что было в голове у этого человека".



"Передо мной было два человека, машина на скорости сбила их обоих, а потом меня", - повторил Авиталь. Я упал, а затем машина проехала мне по ногам, и я также получила травму головы". Люди, находившиеся поблизости, быстро эвакуировали меня в больницу Ихилов, где мне быстро оказали помощь. Слава Богу, я не получил серьезных травм, все могло закончиться гораздо хуже".



Ночью подозреваемый был отпущен домой, после того как полиция приняла его версию о том, что наезд не был произведен умышленно. Авиталь, в свою очередь, сказала, что ей трудно поверить в версию водителя: "Он внезапно дал газ, не было похоже, что он пытался остановиться, и наехал на группу людей. Если бы бы он ошибся, то, наверное, нажал бы на тормоза, но он решил ускориться".



"Я не могу быть уверена в этом - но мне показалось, что это было сделано специально", - добавила Авиталь. "Когда такой пример подают наши министры, подобное поведение вполне оправдано. Возможно, его вдохновило наше правительство".

