



На австралийский пляж выбросило загадочный объект

На берег пляжа в Западной Австралии выбросило загадочный объект, который после тщательного изучения оказался частью индийского космического корабля.



Об этом сообщает CNN.



Эксперты выяснили, что этот цилиндрический объект был частью ракеты-носителя для полярных спутников. Ранее ее запустила Индийская организация космических исследований. Австралийское космическое агентство подтверждает информацию об этом.



Объект заметили на пляже Грин-Хед в июле. Цилиндр медного цвета привлек внимание местных жителей. В сети моментально разнеслись слухи о том, что этот цилиндр имеет "инопланетное" происхождение.



Полиция в ответ объявила, что речь, судя по всему, идет о космическом мусоре. Эту информацию подтвердило Австралийское космическое агентство.



"Обломки PSLV остаются на хранении. Австралийское космическое агентство работает с ISRO, которая предоставит дополнительное подтверждение для определения следующих шагов, включая рассмотрение обязательств по космическим договорам ООН", — сообщили в агентстве.



Найденный на пляже цилиндр размером с человеческий рост. Суды по кадрам, с одной стороны он был поврежден.

