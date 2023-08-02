Новости » Политика
На австралийский пляж выбросило загадочный объект
02.08.2023 13:38 Алина Груднева

На австралийский пляж выбросило загадочный объект

На берег пляжа в Западной Австралии выбросило загадочный объект, который после тщательного изучения оказался частью индийского космического корабля.

Об этом сообщает CNN.

Эксперты выяснили, что этот цилиндрический объект был частью ракеты-носителя для полярных спутников. Ранее ее запустила Индийская организация космических исследований. Австралийское космическое агентство подтверждает информацию об этом.

Объект заметили на пляже Грин-Хед в июле. Цилиндр медного цвета привлек внимание местных жителей. В сети моментально разнеслись слухи о том, что этот цилиндр имеет "инопланетное" происхождение.

Полиция в ответ объявила, что речь, судя по всему, идет о космическом мусоре. Эту информацию подтвердило Австралийское космическое агентство.

"Обломки PSLV остаются на хранении. Австралийское космическое агентство работает с ISRO, которая предоставит дополнительное подтверждение для определения следующих шагов, включая рассмотрение обязательств по космическим договорам ООН", — сообщили в агентстве.

Найденный на пляже цилиндр размером с человеческий рост. Суды по кадрам, с одной стороны он был поврежден.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы