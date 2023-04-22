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На акцию протеста в Хайфе вышли около 30 тысяч человек
22.04.2023 20:52 Алина Груднева

На акцию протеста в Хайфе вышли около 30 тысяч человек

Вечером, 22 апреля, на акцию протеста против правовой реформы в Хайфе вышли около 30 тысяч человек.

По данным Ynet, об этом свидетельствует оценка организаторов демонстраций.

Уточняется также, что около 5000 протестующих вышли на акцию протеста в Ход-ха-Шарон, более 1000 - на перекресток Нахаэль.
 

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