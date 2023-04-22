На акцию протеста в Хайфе вышли около 30 тысяч человек
Вечером, 22 апреля, на акцию протеста против правовой реформы в Хайфе вышли около 30 тысяч человек.
По данным Ynet, об этом свидетельствует оценка организаторов демонстраций.
Уточняется также, что около 5000 протестующих вышли на акцию протеста в Ход-ха-Шарон, более 1000 - на перекресток Нахаэль.
חיפה, רחוב זאב, בדרך להפגנה pic.twitter.com/fILZ2CFodz— Asslan Khalil (@KhalilAsslan) April 22, 2023
חיפה 🔥😪 pic.twitter.com/AsinSsFHc8— Dan Kotliar ➡️ @[email protected] (@DanKotliar) April 22, 2023
שירת התקווה במרכז חורב בחיפה https://t.co/UL0EHVWwu8#חיפה #חדשותחיפה #כרמליסט #חדשות pic.twitter.com/3OCl8drGu7— כרמליסט - חדשות לאנשים מכאן (@carmelist_news) April 22, 2023
#חיפה לוהטת pic.twitter.com/QmPZ6fYSrS— Ruti Donag (@RutiDonag) April 22, 2023