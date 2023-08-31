



На акции в защиту юридического советника - плакаты с Нетаниягу и Mein Kampf

Перед офисом юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в Тель-Авиве прошла “массовая демонстрация поддержки”, организованная “ветеранами спецназа” при участии ветеранов 8200, председателя Ассоциации адвокатов и организации Бонот альтернатива (они же - “служанки” и “женщины в красном”.

לא משאירותים את שומרות הסף הגיבורות לבד!

הגב׳ גלי בהרב מיארה, הגב׳ מיכל רוזנבוים, הגב׳ אסתר חיות - אנחנו החומה הבצורה שלכן ושל שלטון החוק !



חמישי 31/8, 10:00 בבוקר, מול משרדה של היועמ״שית בבניין קרית הממשלה בקפלן תל אביב.



עומדות איתנות ביחד. pic.twitter.com/YqLSUPdSxE — Bonot Alternativa בונות אלטרנטיבה (@BonotAlt) August 30, 2023

עכשיו בהפגנת השמאל בקפלן לתמיכה ביועמשית: תמונתו של נתניהו עם הכיתוב "מיין קאמפף" (ספרו של היטלר) pic.twitter.com/W4Lgbg5W1p — ינון מגל (@YinonMagal) August 31, 2023

Во время демонстрации размахивали многочисленными плакатами с "Ты - моя свобода". Также был поднят знак, на котором имя Нетаниягу было написано рядом с надписью Mein Kampf - по названию книги, написанной лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Злой Нетаниягу на плакате рвет Декларацию независимости.