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На акции в защиту юридического советника - плакаты с Нетаниягу и Mein Kampf
31.08.2023 13:21 Аркадий Бочаровский

На акции в защиту юридического советника - плакаты с Нетаниягу и Mein Kampf

Перед офисом юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в  Тель-Авиве прошла “массовая демонстрация поддержки”, организованная “ветеранами спецназа” при участии ветеранов 8200, председателя Ассоциации адвокатов и организации Бонот альтернатива (они же - “служанки” и “женщины в красном”.



Во время демонстрации размахивали многочисленными плакатами с "Ты - моя свобода". Также был поднят знак, на котором имя Нетаниягу было написано рядом с надписью Mein Kampf - по названию книги, написанной лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Злой Нетаниягу на плакате рвет Декларацию независимости.
 

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