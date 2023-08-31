На акции в защиту юридического советника - плакаты с Нетаниягу и Mein Kampf
Перед офисом юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в Тель-Авиве прошла “массовая демонстрация поддержки”, организованная “ветеранами спецназа” при участии ветеранов 8200, председателя Ассоциации адвокатов и организации Бонот альтернатива (они же - “служанки” и “женщины в красном”.
Во время демонстрации размахивали многочисленными плакатами с "Ты - моя свобода". Также был поднят знак, на котором имя Нетаниягу было написано рядом с надписью Mein Kampf - по названию книги, написанной лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Злой Нетаниягу на плакате рвет Декларацию независимости.