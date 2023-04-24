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На 9 мая в Москву приедет только один иностранный лидер
24.04.2023 18:55 Ирина Демьянова

На 9 мая в Москву приедет только один иностранный лидер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным руководителем государства, который приедет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня победы. Об этом пишут  российские СМИ.

Сообщается, что пригласил его в российскую столицу в конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Чиновник курирует в правительстве международные отношения.

"Мы, конечно, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", – заявлял Оверчук, анонсируя визит Жапарова.

Журналисты узнали, что во время визита Жапарова планируются его переговоры с президентом Владимиром Путиным. Подробности представители издания не указали.

 

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