



На 9 мая в Москву приедет только один иностранный лидер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным руководителем государства, который приедет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня победы. Об этом пишут российские СМИ.



Сообщается, что пригласил его в российскую столицу в конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Чиновник курирует в правительстве международные отношения.



"Мы, конечно, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", – заявлял Оверчук, анонсируя визит Жапарова.



Журналисты узнали, что во время визита Жапарова планируются его переговоры с президентом Владимиром Путиным. Подробности представители издания не указали.



