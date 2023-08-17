



Мятеж ЧВК "Вагнер": Лукашенко рассказал, ослаблен ли Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что мятеж ЧВК "Вагнер" в России не был постановкой.



Об этом он сказал в интервью 17 августа.



В частности, он прокомментировал информацию о том, что бунт Евгения Пригожина ослабил президента РФ Владимира Путина и российскую верхушку.



"По поводу "Путин не тот". Путин абсолютно не тот. Это уже Путин в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали. А если кто-то думает, что "а, вот тут вот мятеж Пригожина, Путин ослаблен", - чепуха полная. Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее. Это наши противники должны об это знать", - сказал Лукашенко.