



"Мы здесь главные": подробности посещения Бен-Гвиром Храмовой горы

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору в воскресенье утром в честь начала еврейского месяца Сиван под усиленной охраной полиции.



Во время визита министр Бен-Гвир заявила: "Я счастлив посетить Храмовую гору, самое важное место для народа Израиля. Я должен сказать, что полиция проделывает потрясающую работу и в очередной раз доказывает, кто в Иерусалиме хозяин. Все угрозы ХАМАСа не помогут, мы в ответе за Иерусалим и за всю землю Израиля".



Он также упомянул кризис государственного бюджета и спор между его партией "Оцма Йегудит" и другими коалиционными партиями по поводу финансирования периферии: "Мы должны помнить о наших братьях в Негеве и Галилее. Мы должны инвестировать в Негев и Галилею. Иерусалим - наша душа, Негев и Галилея - наш дух, мы должны инвестировать, мы должны работать там, мы должны быть ответственными и в Негеве и Галилее, и основой для этого является бюджет".



Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждение бюджета с "Оцма Иегудит" зашли в тупик, а источники в партии сообщают о нестыковке в вопросах ведения спора.



Министр Бен-Гвир и его окружение старались публично не угрожать выступить против голосования по бюджету, чтобы не дойти до того, что им придется реализовать свои угрозы.



Поэтому Оцма Иегудит" на данный момент предпочла молчать о своем голосовании по бюджету.

