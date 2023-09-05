



"Мы за прекращение этой эпопеи". Условие Еш Атид



Депутат Кнессета Карин Эльхарар (Еш Атид) высказалась о компромиссном предложении по правовой реформе.



Вечером 4 сентября президент Израиля Ицхак герцог сообщил о возможном компромиссе между коалицией и оппозицией и об условиях такого компромисса.



Карин Эльхарар заявила: "Яир Лапид был первым, кто призвал к достижению договоренностей. Если принятие соответствующего законодательства будет заморожено на 18 месяцев, мы выступаем за прекращение этой эпопеи".