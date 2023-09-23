



Мы поддерживаем контакт: Британия больше года вела секретные переговоры с РФ

Британские официальные лица в течение 18 месяцев проводили секретные переговоры с ключевыми представителями Кремля по поводу глобальной безопасности на фоне войны России против Украины. Об этом сообщает газета Inews со ссылкой на источники.



Встречи проходили в разных городах, в частности в Вене и Нью-Йорке, “в рамках закулисных дипломатических усилий”.

Сообщается, что дискуссии шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, также обсуждались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности.



Однако высокопоставленный британский дипломат, участвовавший в некоторых из этих разговоров, заверил, что Великобритания не ведет активных мирных переговоров, направленных на дипломатическое разрешение конфликта.



“Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине… Мы ни в коем случае не делим части страны или не заключаем мирные соглашения от кого-либо, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой”, – подчеркнул он.



Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития (FCDO) сообщил газете, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили, но только тогда, когда они считались ”совершенно необходимыми”. Он также опроверг утверждения о том, что эти дискуссии имели целью договориться об окончании войны России против Украины и назвал такие утверждения “недостоверными” и “неточными”.