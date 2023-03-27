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"Мы — один народ": Ганц призвал к единству
27.03.2023 15:58 Алина Груднева

"Мы — один народ": Ганц призвал к единству

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" призвал израильтян к диалогу и единству.

Такое заявление он сделал, выступая перед десятками тысяч демонстрантов под зданием Кнессета.

"Мы — один народ", - сказал он, подчеркнув, что израильтяне, не смотря на разногласия, должны объединиться, чтобы страна процветала.

Ганц в очередной раз подчеркнул, что для этого необходим диалог относительно правовой реформы, в связи с чем, по его мнению, необходимо остановить законодательные процессы.

"Кто не защитит свою страну, у того не будет страны", - добавил он.
 

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