"Мы — один народ": Ганц призвал к единству
Председатель "А-Махане а-Мамлахти" призвал израильтян к диалогу и единству.
Такое заявление он сделал, выступая перед десятками тысяч демонстрантов под зданием Кнессета.
"Мы — один народ", - сказал он, подчеркнув, что израильтяне, не смотря на разногласия, должны объединиться, чтобы страна процветала.
Ганц в очередной раз подчеркнул, что для этого необходим диалог относительно правовой реформы, в связи с чем, по его мнению, необходимо остановить законодательные процессы.
"Кто не защитит свою страну, у того не будет страны", - добавил он.