



Мы не справились: Смотрич признал провал правительства

Министр финансов Бецалель Смотрич взял на себя ответственность от имени правительства за жестокое нападение ХАМАСа на Израиль на прошлой неделе в своем заявлении, сделанном в воскресенье, 15 октября, вечером.



"Сегодня я стою перед вами и беру на себя ответственность", – сказал он. "Ответственность за то, что было, и ответственность за то, что будет".

Далее он заявил, что “эта бойня была самой ужасной из всех, которые знает государство Израиль”, и сказал, что “мир не видел такой невообразимой жестокости со времен Холокоста”.



"Мы должны честно, с болью и склоненной головой признать – мы не справились", – сказал министр. "Руководство страны и система обороны не справились с задачей обеспечения безопасности наших граждан. Мы не справились с выполнением самого главного негласного соглашения между государством и его гражданами. Это договор, подписанный кровью, и теперь он запятнан кровью".

