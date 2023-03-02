



"Мы не сможем служить": солдаты Дувдеван против правовой реформы

Солдаты-резервисты угрожают не явиться на службу, если правительство продолжит продвигать план правовой реформы.



Письмо подписали уже более 100 военнослужащих элитного вертолетного поисково-спасательного отряда ВВС Израиля.



"Мы не сможем служить, если законодательные шаги будут полностью приняты без диалога и согласия. Несмотря на предупреждения экспертов из Израиля и со всего мира, несмотря на призывы президента и несмотря на массовые протесты, которые проходят уже несколько недель, правительство продолжает продвигать законодательство", — сказано в письме "отряда 669".



Аналогичное письмо также подписали около 80 резервистов элитного подразделения "Дувдеван".



"Этот закон нанесет ущерб израильской демократии, и поэтому мы решили выйти из тени, сделать так, чтобы наш голос был услышан. Мы призываем правительство и коалицию остановить законодательные шаги и прийти к широкому соглашению", — сказано в заявлении "Дувдеван".

