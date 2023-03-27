



"Мы не сдадимся!" Полиция подсчитала число демонстрантов под Кнессетом

Днем, 27 марта, под здание Кнессета пришли около 80 тысяч протестующих против правовой реформы.



По данным 12-го канала израильского ТВ, такую оценку сделала полиция Израиля.



По данным израильских СМИ, среди демонстрантов была замечена одна из организаторов протестов Шикма Бресслер, которую на прошлой неделе арестовали на демонстрации в Тель-Авиве, после чего отпустили. Она скандирует: "Мы не сдадимся!"



ירושלים, מול הכנסת- דמוקרטיה או מרד! pic.twitter.com/1k7zUdMbHK — 🟣 Hadas Avivi‏هداس أڤيڤي (@HadasAvivi) March 27, 2023

По словам бывшего начальника штаба ЦАХАЛА Дана Халуца, цель демонстрантов - "достичь соглашений, но не быть уничтоженными".Один из демонстрантов во время его речи потерял сознание. Полиция бросилась на помощь. "Полиция — наши братья", — аплодировали правоохранителям некоторые протестующие.