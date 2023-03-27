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"Мы не сдадимся!" Полиция подсчитала число демонстрантов под Кнессетом
27.03.2023 15:46 Алина Груднева

"Мы не сдадимся!" Полиция подсчитала число демонстрантов под Кнессетом

Днем, 27 марта, под здание Кнессета пришли около 80 тысяч протестующих против правовой реформы.

По данным 12-го канала израильского ТВ, такую оценку сделала полиция Израиля.

По данным израильских СМИ, среди демонстрантов была замечена одна из организаторов протестов Шикма Бресслер, которую на прошлой неделе арестовали на демонстрации в Тель-Авиве, после чего отпустили. Она скандирует: "Мы не сдадимся!"
 

По словам бывшего начальника штаба ЦАХАЛА Дана Халуца, цель демонстрантов - "достичь соглашений, но не быть уничтоженными".

Один из демонстрантов во время его речи потерял сознание. Полиция бросилась на помощь. "Полиция — наши братья", — аплодировали правоохранителям некоторые протестующие.

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