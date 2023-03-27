"Мы не сдадимся!" Полиция подсчитала число демонстрантов под Кнессетом
Днем, 27 марта, под здание Кнессета пришли около 80 тысяч протестующих против правовой реформы.
По данным 12-го канала израильского ТВ, такую оценку сделала полиция Израиля.
По данным израильских СМИ, среди демонстрантов была замечена одна из организаторов протестов Шикма Бресслер, которую на прошлой неделе арестовали на демонстрации в Тель-Авиве, после чего отпустили. Она скандирует: "Мы не сдадимся!"
По словам бывшего начальника штаба ЦАХАЛА Дана Халуца, цель демонстрантов - "достичь соглашений, но не быть уничтоженными".
ירושלים עכשן pic.twitter.com/FgKOUfWLCL— 🌟Sivan Ben David (@MagarSivan) March 27, 2023
Один из демонстрантов во время его речи потерял сознание. Полиция бросилась на помощь. "Полиция — наши братья", — аплодировали правоохранителям некоторые протестующие.
ירושלים, מול הכנסת- דמוקרטיה או מרד! pic.twitter.com/1k7zUdMbHK— 🟣 Hadas Aviviهداس أڤيڤي (@HadasAvivi) March 27, 2023