



Мы не остановимся: Из-за пенсионной реформы Париж потрясли жесткие протесты

Десятки протестующих были арестованы, а полицейские получили ранения в пятницу во время второй ночи ожесточенных столкновений в Париже из-за попытки президента Франции Эммануэля Макрона ввести повышение пенсионного возраста в стране без голосования в Национальном собрании.



Демонстранты продолжили оказывать давление на правительство Макрона, которому в понедельник должен быть вынесен вотум недоверия. Как и в четверг вечером, спецназ применил слезоточивый газ, чтобы опустошить огромную площадь напротив Национального собрания.



Некоторые протестующие, вооружившись деревянными досками ,бросали в полицию фейерверки и камни. По сообщениям France Info, в рукопашной схватке пострадали не менее пяти офицеров, а от 60 до 70 протестующих были взяты под стражу. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил радиостанции RTL, что накануне вечером было арестовано 310 человек, большинство из них в Париже.



Вечером в пятницу небольшие группы устроили уличные пожары в близлежащих районах. К рассвету субботы в район площади Согласия, в основном, вернулось спокойствие. Небольшие акции протеста прошли в городах Франции – от марша в Бордо до митинга в Тулузе.

“Мы не собираемся останавливаться”, – заявил представитель профсоюза CGT Регис Виесели в пятницу агентству Associated Press. По его мнению, наводнение улиц недовольством и отказ продолжать работу – это “единственный способ заставить их отступить”.

“Продолжение реформы без голосования является отрицанием демократии, полным отрицанием того, что происходит на улицах в течение нескольких недель”, – говорит 52-летняя парижанка Натали Алькье. “Это просто невыносимо”.

Парижские сборщики мусора продлили забастовку на 12-й день, и во французской столице ежедневно растут кучи зловонного мусора. Бастующие санитарные рабочие продолжали блокировать крупнейший в Европе мусоросжигательный завод и два других объекта по переработке мусора в Париже. Профсоюзы учителей призвали к забастовке на следующей неделе, что может сорвать экзамены на получение степени бакалавра в средней школе.Депутаты от левой и центристской оппозиции подали в парламент вотум недоверия в пятницу днем. Если вотумы недоверия не пройдут, законопроект становится законом. Если большинство согласится, это будет означать конец плана пенсионной реформы и вынудит правительство уйти в отставку.Но демонстранты дали понять, что попытка Макрона “протащить реформу без голосования” перешла черту.