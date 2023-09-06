



"Мы не научились ничему": инфильтрационный потоп на границе с Иорданией



Новый отчет Центра израильской иммиграционной политики, опубликованный газетой Исраэль Ха Йом, показывает, что Израиль находится на критическом этапе борьбы с инфильтрацией с территории Иордании.



Если в 2017 и 2018 годах через восточную границу Израиля проникали лишь единицы, то в 2019 году их число возросло до десятков, а в 2022 году, по оценкам, будут насчитываться уже сотни людей, проникших в Израиль из Иордании.



"Сейчас мы находимся в начале экспоненциального взлета графика", - предупреждает адвокат Йонатан Якубович, основатель Центра израильской иммиграционной политики. "В 2006 году мы были в похожей ситуации на египетской границе. В тот год в страну проникло всего 220 граждан Судана и Эритреи, и это число постоянно росло, пока в 2011 году их число не превысило 16 тыс. человек. Те, кто принимает решения, не понимают серьезности ситуации, как будто мы ничему не научились".



Наряду с резким увеличением количества произошла диверсификация стран происхождения мигрантов. Если вначале трудовые мигранты прибывали только из самой Иордании и Турции, то сегодня список стран происхождения расширился до Узбекистана, Грузии, Шри-Ланки, Уганды, Ганы, Молдовы, а в последние месяцы также Эфиопии, Эритреи и Судана.



И все это благодаря расширившимся и профессиональным сетям контрабанды, а также распространившимся по всему миру слухам о легкой и выгодной возможности проникнуть в Израиль.



В июне 2022 года Центр миграционной политики направил запрос на получение информации о проникновении в Израиль со стороны иорданской границы в 2017-2022 годах. Полученные данные указывают на отчетливую тенденцию роста числа инцидентов с проникновением, выявленных силами ЦАХАЛа на иорданской границе.



Данные показывают, что за 5 лет произошел резкий скачок числа инцидентов инфильтрации: с трех инцидентов, выявленных ЦАХАЛом в 2017 году, до 25 попыток проникновения в 2021 году и 19 инцидентов в первой половине 2022 года.



ЦАХАЛу удается пресечь проникновение лишь в трети выявленных случаев. В любом случае это лишь частичная цифра, поскольку большая часть инцидентов не выявляется, а при пересечении границы инфильтранты вообще не попадаются. Об этом свидетельствуют данные Управления по делам населения, согласно которым в 2022 году Управление поймало 63 иностранных гражданина, проникших через границу Иордании.

