



Мы не можем потерять Китай: Лидеры Европы едут в Пекин





Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планируют совершить совместный визит в Китай в начале апреля.

Поездка пройдет через месяц после приезда главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом пишет Le Figaro.



Европейские лидеры не скрывают, что попытаются отвлечь Пекин от Москвы, отмечает издание.



Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, французский президент отметил, что предложил главе Еврокомиссии присоединиться к нему, чтобы Пекин услышал “голос объединенных европейцев”.



По словам Макрона, о мирном разрешении российско-украинского конфликта может идти речь только в том случае, если российские войска освободят оккупированные украинские территории.



"Нужно попытаться максимально привлечь Китай на нашу сторону, чтобы надавить на россию, помешать ей использовать химическое и ядерное оружие, остановить конфликт, вернуться за стол переговоров и разрешить международному праву – на территориальную целостность и независимость Украины – победить", – сказал президент Франции.