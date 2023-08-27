



Мы не доверяем американцам: Иран заявил, что не ведет никаких переговоров с США

Глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил, что между Тегераном и Вашингтоном не ведутся переговоры по поводу возрождения СВПД.



"Исламская Республика не ведет переговоров по СВПД с американцами ни на каком уровне. Мы не доверяем американцам", - подчеркнул высокопоставленный депутат, добавив, что недавние переговоры между иранской и американской сторонами проходили только по вопросам разблокирования замороженных средств Ирана и обмена пленными.



Раскритиковав "репрессивные односторонние санкции", введенные Соединенными Штатами в отношении Ирана, Джалалзаде подчеркнул, что американские шпионы, заключенные в иранских тюрьмах, будут освобождены, как только завершится процесс размораживания иранских активов, пишет MehrNews.



В другом месте своего выступления иранский парламентарий затронул вопрос присутствия сил США в Ормузском проливе, заявив, что сдерживающая мощь иранских вооруженных сил в регионе американцам известна лучше, чем кому-либо другому.



"Мы никогда не принимали и не примем присутствие американцев в Персидском заливе", - подчеркнул он.



Джалалзаде отметил, что теперь страны региона осознают, что "Вашингтон стремится лишь защитить свои собственные интересы, а не предполагаемые претензии на защиту региона".

