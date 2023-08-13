



"Мы не братья". Демонстрация эфиопской общины в Иерусалиме



Эфиопские репатрианты в Израиле, включая депутатов Кнессета и общественных деятелей, проведут в 11:00 демонстрацию перед зданием офиса премьер-министра в Иерусалиме.



Демонстранты требуют немедленного спасения тех, кто имеет право на алию из Гондара и Аддис-Абебы, на фоне боевых действий и непосредственной опасности, угрожающей их жизни.



Демонстрация пройдет под лозунгом "Мы не братья".



Спасательный самолет, вылетевший в четверг из Эфиопии, доставил всего около 200 человек, большинство из которых - граждане Израиля.



По словам организаторов демонстрации, “в аду Гондара между перестрелками милиций и армии, остались тысячи претендентов на алию, которые годами ждут в лагерях". Национальный комитет по эмиграции эфиопских евреев и штаб борьбы проведут демонстрацию перед канцелярией премьер-министра с требованием немедленно спасти 1226 человек, имеющих право на алию из Эфиопии, и ускорить алию оттуда, как того требует решения израильского правительства".