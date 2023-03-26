



”Мы должны раз и навсегда определиться с характером нашей нации”– Ривлин

Давний сторонник разработки проекта конституции, бывший президент и экс-спикер Кнессета Реувен Ривлин говорит, что, хотя он верит в компромисс, когда это возможно, “сейчас не время шутить”.



В интервью The Jerusalem Post в воскресенье Ривлин сказал: “Люди пытаются найти компромисс, но это не очень хорошая идея. Мы должны раз и навсегда определиться с характером нашей нации”.



В нынешнем кризисе национальной розни, когда вместо единства и гармонии налицо отчуждение и враждебность, Ривлин видит компромисс как ослабление демократии.



Пока он не участвовал в демонстрации за спасение демократии, но если нынешняя ситуация сохранится, “я пойду на следующую”, — сказал он.



Во время своего президентства Ривлин запустил проект по объединению того, что он назвал “четырьмя племенами” — израильских арабов, харедим, религиозных сионистов и светских сионистов, которые, по его мнению, должны работать вместе на общее благо, но должны быть способны соблюдать свои собственные традиции и обычаи, уважая при этом чужие.



Опасаясь, что предлагаемые реформы в их нынешнем составе посягнут на демократию и гражданские права, Ривлин сказал: “Я не могу жить в государстве, которое не является демократическим и не уважает гражданские права”.



Хотя он в принципе выступает за какую-то судебную реформу, он настаивает на том, чтобы она включала в себя Основной закон с четко определенными границами и разделением полномочий. Без определения границ между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти нет демократии, заявил Ривлин.



Тем временем, по его мнению, конституция Израиля закреплена в Декларации независимости.



