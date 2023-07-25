



Мы братья: Ганц осудил насилие с обеих сторон протестов, Смотрич поддержал его

Председатель блока "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц в понедельник, 24 июля, вечером осудил таран демонстрантов, выступавших против судебной реформы, и нападение протестующих против реформы на автомобиль, в котором находились дети.



“Вечером Тиша бе-Ав, стрельба в воздух и таран протестующих. Я призываю все стороны, всех граждан Израиля – мы все братья, насилие не должно происходить”, – написал Ганц в Twitter. “Продолжайте высказывать свое мнение и протестовать – но не переходите красных линий. Мы братья!”.



Вскоре после того, как Ганц опубликовал свой пост, министр финансов Бецалель Смотрич ретвитнул его своим подписчикам.



Видео, распространенное в социальных сетях, показало, как мать с тремя детьми проезжает между протестующими против реформ возле парка Захер в Иерусалиме, и протестующие нападают на нее. В какой-то момент демонстранты разбили лобовое стекло автомобиля, дети разрыдались и впали в истерику.

Полиция арестовала 45-летнего подозреваемого, жителя Ход-ха-Шарона, по подозрению в нападении.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил теракты.



“Это не тот путь”, – сказал он.