



МВД Украины продолжает работать в штатном режиме

МВД работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасность в городах и на оборонных рубежах нашей страны. Об этом заявили в Офисе президента.



Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из заместителей. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.



Кто именно будет занимать эту должность пока что неизвестно. Согласовать кандидатуру нового главы МВД должен комитет Совета по правоохранительной деятельности, после чего последует голосование Верховной Рады.



Позже пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко сообщила, что Кабинет министров сегодня, 18 января, назначит временного исполняющего обязанности министра внутренних дел вместо Дениса Монастырского. .



По ее словам, сегодня состоится внеочередное заседание правительства, в ходе которого будет назначен временный глава МВД. "Планируется заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности министра", - отметила она.



Стоит отметить, что у Монастырского остались пять заместителей: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.