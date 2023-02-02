



МВД представило план ликвидации паспортных очередей

В среду генеральный директор МВД Ронен Перец представил комитету по внутренним делам Кнессета план, который направлен на устранение многомесячного отставания от назначений на продление израильских паспортов.



Глава системы данных Управления народонаселения и иммиграции Орен Ариав предупредил Комитет Кнессета, что количество заявок на новые биометрические паспорта резко возрастет, как только Израиль станет участником программы безвизового въезда в США.



Перец сообщил депутатам о запланированной сверхурочной работе министерства по шесть часов в день с воскресенья по четверг в своих четырех основных офисах, чтобы ликвидировать отставание. Кроме того, по его мнению, необходимо отвлечь сотрудников от других задач, чтобы помочь с оформлением паспортов. Также необходимо увеличить производственные мощности завода, изготавливающего бланки паспортов. Управление народонаселения и иммиграции со своей стороны создаст новый центр, занимающийся исключительно продлением паспортов.



Министерству внутренних дел предстоит согласовать этот план и его стоимость с бюджетным отделом Министерства финансов, а с Гистадрутом соглашение еще не достигнуто.



На сегодняшний день время ожидания нового паспорта составляет в среднем около 179 дней в центральной части Израиля, 160 дней в южном регионе и 132 дня на севере. В результате около 15% всех новых паспортов в настоящее время оформляются как временные документы, а лицам с двойным гражданством разрешается выезжать за границу по заграничным паспортам до 1 июля.