



МВД Израиля "не готово" к паломничеству в Умань на Рош ха-Шана

Министерство внутренних дел не готово и не должно нести ответственность за предстоящее паломничество на Рош ха-Шана в Умань (Украина), сообщил в воскресенье министр Моше Арбель советнику по национальной безопасности Цахи Анегби. Об этом пишет газета "Маарив".



Паломничество, которое ежегодно совершают тысячи израильских евреев, должно находиться в ведении министерств иностранных дел и наследия, утверждает Арбель в письме Анегби.



“Война в Украине разворачивается уже 18 месяцев, а в прошлом году МВД бездействовало и не принимало участия в принятии решений, связанных с этим вопросом", – отмечает министр.

