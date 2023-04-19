



МВД: кризис с загранпаспортами будет разрешен в ближайшее время



После продолжительного периода, когда граждане сообщали о серьезных трудностях при записи на прием в офисы Министерства внутренних дел, Управление по делам населения объявило сегодня , 19 апреля, об открытии нового офиса в центре Израиля.



Бюро, которое откроется в мае, будет заниматься выдачей только биометрических паспортов, чтобы попытаться облегчить нагрузку и сократить время ожидания приема.



На прошлой неделе Управление народонаселения опубликовало ссылку на расследование, в котором утверждалось, что отсутствие очередей на продление паспорта якобы связано с захватом вакантных мест организованной группой, которая продает очереди за сотни долларов в сети Telegram.