



МВД Франции: В протестах пострадало более 1000 правоохранителей

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин утверждает, что с 16 марта на акциях против противоречивой пенсионной реформы пострадали более 1000 полицейских, жандармов и пожарных. Об этом Дарманин заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

"С 16 марта были ранены 1093 полицейских, жандармов и пожарных", – сказал глава французского МВД, добавив, что в это время произошло "2579 поджогов и 316 нападений на общественные здания".

"Когда начинается насилие, погромщики и ультралевые, то обязанность сил правопорядка – сказать "стоп". Я отказываюсь поддаваться интеллектуальному терроризму ультралевых, который заключается в том, чтобы поменять местами ценности: участники беспорядков стали бы жертвами, а полиция – агрессорами" – подчеркнул Дарманин.

Всего в связи с протестами ведется 38 судебных расследований.Министр заявил, что не поддерживает утверждение о якобы чрезмерном насилии правоохранителей в отношении демонстрантов, отметив, что в 2021 году за "непропорциональное применение силы" были наказаны 111 полицейских и жандармов.Реформа, предусматривающая постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, вызвала масштабные протесты во Франции, особенно после того, как правительство применило конституционную процедуру и приняло ее в обход парламента.