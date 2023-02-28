



Мужчину задержали после секса с 13-летней девочкой в заброшенном здании

Силовики задержали в Воронеже 49-летнего мужчину, которого заподозрили в развращении 13-летней девочки, об этом рассказал собственный источник во вторник, 28 февраля.



По словам собеседника, в августе воронежец общался со школьницей в WhatsApp на откровенные темы, а после – пригласил на встречу в заброшенное здание. Там мужчина занялся с девочкой сексом, правда, об этом спустя полгода узнала её мать.



Известно, что в отношении воронежца возбудили уголовное дело о развратных действиях, а также «о половом сношении с подростком». Проводится расследование.