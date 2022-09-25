



Мужчинам запретят покидать РФ с 28 сентября

Мужчинам, попадающим под мобилизацию, могут запретить выезд из России 28 сентября, пишет «Медуза»



По данным источника издания, близкого к путинской администрации, границу собираются закрыть для мужчин мобилизационного возраста, дата 28 сентября «наиболее вероятна».



Другой источник, близкий к АП, утверждает, что запрет могут ввести вечером 27 сентября — «после референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей.



Источники программы «Изнанка» на «Ходорковский Live» также говорят о том, что граница закроется 28 сентября, после окончания «референдумов». Но данные о том, кого коснется запрет, разнятся. Источники заявляют обо всех россиянах, попадающих под мобилизацию. В том числе о сотрудниках оборонных предприятий, переводчиках, врачах и медсестрах.



Источник «Важных историй» (бывший офицер ФСБ) утверждает , что выезд за границу запретят уже в понедельник, 26 сентября. Запрет, по этим данным, коснется мужчин, подлежащих мобилизации.