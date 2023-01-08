



Муж Ольги Скабеевой предложил аннулировать паспорта критиков СВО

Депутат Госдумы Евгений Попов предложил аннулировать российский паспорт Артура Смольянинова, заявившего о своем желании «убивать русских».



Подобным образом, напомнил Попов, некогда поступили США в отношении бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который обнародовал информацию о тотальной слежке американских спецслужб за людьми по всему миру.



«Я тоже считаю, что наказывать за слова плохо. Но если в словах содержится прямая угроза человеку или государству, то не стоит подменять понятия», — написал Евгений Попов в своем Telegram-канале.



Попова горячо поддержала его супруга и соведущая Ольга Скабеева.