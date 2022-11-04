



Муж Мейрав Михаэли: во всем виноват Рабин





Комик Лиор Шлейн, муж лидера Аводы Мейрав Михаэли, прокомментировал результаты выборов в опубликованном им видео, в котором он нашел настоящего виновника в ситуации, до которой дошло государство Израиль.



По его словам это - бывший премьер-министр Ицхак Рабин: "Это ты во всем виноват, что тебе мешало надеть бронежилет?"





Шляйн ругается: “В чем проблема надеть бронежилет? Из-за тебя, у Бен Гвира с 14 мандатов. Человек, который тебе угрожал, будет министром внутренней безопасности. Бронежилет! Два килограмма кевлара, вот и все. Тогда у нас не было ни премьер-министра с тремя пулями, ни премьер-министра с тремя обвинительными заключениями", - выругался он.