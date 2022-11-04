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Муж Мейрав Михаэли: во всем виноват Рабин
04.11.2022 21:45 Аркадий Бочаровский

Муж Мейрав Михаэли: во всем виноват Рабин



Комик Лиор Шлейн, муж лидера Аводы Мейрав Михаэли, прокомментировал результаты выборов в опубликованном им видео, в котором он нашел настоящего виновника в ситуации, до которой дошло государство Израиль.

По его словам это  - бывший премьер-министр Ицхак Рабин: "Это ты во всем виноват, что тебе мешало надеть бронежилет?"


Шляйн ругается: “В чем проблема надеть бронежилет? Из-за тебя,  у Бен Гвира с 14 мандатов. Человек, который тебе угрожал, будет министром внутренней безопасности. Бронежилет! Два килограмма кевлара, вот и все. Тогда у нас не было ни премьер-министра с тремя пулями, ни премьер-министра с тремя обвинительными заключениями", - выругался он. 

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