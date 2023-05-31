



Музей в Освенциме осудил партию власти Польши за ролик с изображением концлагеря

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в среду осудил использование партией власти Польши "Право и справедливость" в своем ролике изображений концлагеря для дискредитации акции протеста в ближайшие выходные.



Об этом сообщает "Европейская правда".



В среду утром в Twitter "Права и справедливости" опубликовала видео о твите экс-редактора польского журнала Newsweek Томаша Лиса, который ранее призвал найти "камеру" для лидера ПиС Ярослава Качиньского и президента Польши Анджея Дуды.



В ролике на фоне ворот лагеря Аушвиц с надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei) появляется вопрос: "Действительно ли вы хотите идти под этим лозунгом?", имея в виду акцию протеста против действий правительства, запланированную на 4 июня.



Вероятно, "Право и справедливость" решила обыграть слово "камера" в твите Лиса с газовыми камерами в Аушвице (сам Лис позже извинился за сказанное и уточнил, что имел в виду тюремную камеру, а не просто "камеру").



Музей-мемориал Аушвиц-Биркенау, созданный на месте лагеря смерти, основанного в оккупированной нацистами Польше во время Второй мировой войны, осудил это видео.



"Инструментализация трагедии людей, которые страдали и погибли в немецком нацистском лагере Аушвиц – по обе стороны политического спора – является оскорблением памяти жертв. Это печальное, болезненное и неприемлемое проявление моральной и интеллектуальной коррупции публичной дискуссии", – говорится в сообщении музея в Twitter.



Как известно, в течение 1941-45 годов в лагере Аушвиц в газовых камерах, а также от голода, холода и болезней погибли более 1,1 миллиона человек, большинство из которых были евреями.



