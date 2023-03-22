



Мусульмане начинают отмечать Рамадан: поздравление от президента Израиля

Сегодня, 22 марта, с заходом солнца начинается у мусульман священный месяц Рамадан.



В течение следующих 30 дней соблюдающие правила будут воздерживаться от еды и питья от восхода до заката. Ожидается, что Рамадан будут соблюдать более 1,8 миллиарда мусульман во всем мире.



Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил мусульманских лидеров с праздником. Он провел телефонные разговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой, королем Иордании Абдаллой II, президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем ПА Махмудом Аббасом.



Герцог выразил им свои наилучшие пожелания по случаю начала священного для мусульман месяца.



В преддверии Рамадана президент побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Албании Байрамом Бегаем, президентом Сенегала Маки Саллом и президентом Косово Вьосой Османи. Он выразил надежду на мир и стабильность в регионе и пожелал им и их народам счастливого Рамадана, который принесет им мир, счастье и здоровье.



"Благословенный месяц Рамадан отмечает ценности, которые очень близки моему сердцу. Эти ценности — любовь к ближнему, милосердие и поддержка слабых, а также толерантность и мирное сосуществование — являются также базисными принципами моей работы, которые я продвигаю в течение всего года. В дни, когда вы начинаете отмечать этот священный месяц, я молюсь о том, чтобы мы могли вместе предпринять совместные шаги по пути мира и в наступающем году", - сказал Герцог.

