МУС возглавила судья, выдавшая ордер на арест Путина
Судья Томоко Аканэ возглавила Международный уголовный суд в Гааге.
Ее избрали 11 марта на три года.
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Также были избраны заместители новой главы МУС. Ими будут Розарио Айтала из Италии и Рейн Алапини-Гансу из Бенина.
Именно Аканэ год назад выдала ордер на арест президента России Владимира Путина.
По данным международного гаагского трибунала, президиум играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства судом и несет ответственность за непосредственную работу МУС.