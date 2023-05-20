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МУС о розыске Россией прокурора: неприемлемый акт запугивания
20.05.2023 19:57 Алина Груднева

МУС о розыске Россией прокурора: неприемлемый акт запугивания

Международный уголовный суд прокомментировал информацию о том, что МВД РФ объявило в розыск главного прокурора МУС в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

Соответствующие действия назвали попыткой запугивания.

"Ассамблея государств-участников Римского статута сожалеет об этих актах запугивания и неприемлемых попытках помешать Международному уголовному суду осуществлять свою деятельность по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тягчайших международных преступлений", – сказано в заявлении.

В МУС призвали страны, присоединившиеся к Римскому статуту, сохранять приверженность принципам, изложенным в документе, несмотря ни на какие угрозы.

 

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