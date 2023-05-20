



МУС о розыске Россией прокурора: неприемлемый акт запугивания

Международный уголовный суд прокомментировал информацию о том, что МВД РФ объявило в розыск главного прокурора МУС в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина.



Соответствующие действия назвали попыткой запугивания.



"Ассамблея государств-участников Римского статута сожалеет об этих актах запугивания и неприемлемых попытках помешать Международному уголовному суду осуществлять свою деятельность по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тягчайших международных преступлений", – сказано в заявлении.



В МУС призвали страны, присоединившиеся к Римскому статуту, сохранять приверженность принципам, изложенным в документе, несмотря ни на какие угрозы.



