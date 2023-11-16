



МУС может предъявить Путину планирование голода в Украине

Международная правозащитная юридическая компания Global Rights Compliance (GRC) выделила в своем исследовании то, что после начала вторжения русские намеренно нацелились в первую очередь на богатые зерном области, а также инфраструктуру производства продуктов питания.



Российская оборонка начала закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза еще в декабре 2021 года. Все это могло быть началом реализации чудовищного пана - ограбить Украину и создать там искусственный голод.

Как подтверждение этой версии - то ,что террористы начали захватывать украинские фермерские хозяйства через несколько дней после полномасштабного вторжения. Тогда русские вывозили по 12 000 тонн зерна ежесуточно.

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Собранные доказательства будут предоставлены Международному уголовному суду. GRC рассчитывает на то, что МУС предъявит Путину еще одно обвинение.

