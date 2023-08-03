



МУС готовит новые ордера на арест Путина и Ко

Признание президента РФ в том, что Москва "полностью финансировала" ЧВК "Вагнер" и потратила на наемников около 1 млрд долл. бюджетных средств, облегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные боевиками "Вагнера". Прокурор МУС может выдать новые ордера на арест самого Путина и высшего руководства РФ.



Итак, Международный уголовный суд (МУС) может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина и высшего руководства этой страны. Ведь дело о депортации украинских детей в Россию - не единственное, которое расследует МУС.



Глава МУС Петр Гофманский заявил об активных расследованиях в Украине и других странах, что может привести к дополнительным ордерам на арест.



"Он (прокурор МУС - ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", - цитирует главу МУС Петра Гофманского "Голос Америки".



Одно из таких дел связано с военными преступлениями ЧВК "Вагнер".



"Если доказать, что бойцы "Вагнера" принимают участие в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на этот момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой находились российские офицеры или в ней было только командование группы", - заявила профессор права в академии "Вест Пойнт" Дженнифер Мэддокс.



Особый интерес вызывает заявление и самого Владимира Путина о том, что Москва "полностью финансировала" наемников ЧВК "Вагнер" в течение года на сумму около 1 млрд долл. из бюджетных средств. Эксперты считают, что такое признание российского руководства может облегчить работу международных судов по привлечению России к ответственности за преступления, совершенные боевиками "Вагнера".

"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия Вагнера и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России", - считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Как сообщал Mignews, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации тысяч детей из Украины, а также ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Однако Кремль отказался признавать юрисдикцию суда, называя его решение "ничтожным". В связи с этим Путин решил не участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, опасаясь ареста по выданному ордеру.