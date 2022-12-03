



Муниципалитеты массово отказываются сотрудничать с Ави Маозом

Более 50 муниципалитетов в Израиле от Верхней Галилеи до Негева объявили в субботу, что они не будут сотрудничать с партией "Ноам", которую возглавляет Ави Маоз.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Представители большинства местных властей заявили, что будут самостоятельно финансировать планы образования, которые могут пострадать от политики Ави Маоза.



Напомним, что согласно коалиционным соглашениям между "Ликудом" и партией "Ноам", подразделение по внешним программам и развитию партнерства в министерстве образования Израиля будет передано в канцелярию премьер-министра, а после перейдет под руководство Маоза. Лидер "Ноам" также часто выражал крайнюю позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и прав женщин. После объявлений условий коалиционного соглашения возникла волна беспокойства среди органов образования, а также среди родителей и представителей сообщества ЛГБТК.



14-й Форум, состоящий из женщин, возглавляющих местные органы власти, направил письмо Биньямину Нетаниягу, в котором подчеркивается: "Система образования должна оставаться свободной от политических интересов и давать выражение множеству мнений и голосов, существующих в израильском обществе, и не может быть разделена как головоломка для нужд коалиционного соглашения того или иного рода".