



Муниципалитеты и местные советы Израиля объявили всеобщую забастовку



В соответствии с решением глав органов власти на экстренном заседании, состоявшемся сегодня, начинается общая забастовка всех муниципальных служб.



Решение принято после голосования Комитета финансов о передаче "Фонда арноны" в рамках Закона о бюджете, местные власти объявили о всеобщем прекращении работы всех муниципальных служб с завтрашнего дня, если Закон о фонде налога на имущество не будет исключен из Закона о бюджете.



"Мы выступаем против "Фонда арноны", и мы выступали против него все это время. Налицо попытка нанести ущерб образованию, благосостоянию, культуре, нашей способности предоставлять муниципальные услуги нашим жителям и привести к краху местных властей. Это не наша работа - заботиться о бюджетных источниках для решения национальных кризисов. Этот закон рожден во грехе и никак не будет способствовать решению жилищного кризиса. К сожалению, после того, как все возражения столкнулись с непроницаемой стеной, у нас не осталось другого выбора, кроме как свернуть работу муниципальных служб и бороться за права наших жителей", - заявили руководители органов власти.



Ожидается, что забастовка охватит детские сады, санитарные службы и уборку мусора, а также деятельность охранников (что может привести к закрытию начальных школ). Система образования, вероятно, не будет работать в рамках городских детских садов и яслей, но ситуация может измениться в течение дня. Кроме того, офисы муниципалитетов не будет работать, не будет оказывать услуги, муниципальные инспекторы не будут выписывать штрафы за парковку.