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Муниципалитет Тель-Авива объявил забастовку "против решений правительства"
22.02.2023 17:10 Аркадий Бочаровский

Муниципалитет Тель-Авива объявил забастовку "против решений правительства"

Муниципалитет Тель-Авив-Яффо объявил, что завтра прекратит работу муниципальных служб в городе "в рамках борьбы против сокращения бюджета и решений правительства, которые вредят жителям". 

Среди услуг предоставление  которых будет прекращеноы завтра, - прием посетителей и ответы на телефонные звонки в муниципальных учреждениях, полная остановка системы образования, за исключением специального образования, и работы общественных центров.

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