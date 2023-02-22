



Муниципалитет Тель-Авива объявил забастовку "против решений правительства"

Муниципалитет Тель-Авив-Яффо объявил, что завтра прекратит работу муниципальных служб в городе "в рамках борьбы против сокращения бюджета и решений правительства, которые вредят жителям".



Среди услуг предоставление которых будет прекращеноы завтра, - прием посетителей и ответы на телефонные звонки в муниципальных учреждениях, полная остановка системы образования, за исключением специального образования, и работы общественных центров.