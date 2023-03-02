



Мухаммед Дахлан поддержал противников правовой реформы



Бывший высокопоставленный палестинский руководитель и соперник Абу Мазена Мухаммад Дахлан объявил, что не будет баллотироваться на пост главы Палестинской автономии.



В интервью, которое он дал каналу Sky News на арабском языке, Дахлан сказал, что "те, кто беспокоится о том, что я буду баллотироваться на официальную должность - я говорю им, чтобы они отдыхали, я в этом не заинтересован". Однако во время интервью Дахлан сделал оговорку и сказал: "Если найдется кандидат, который будет соответствовать чаяниям палестинского народа и попросит меня о помощи - я ему помогу".



Что касается политического решения, Дахлан сказал, что "формуле два государства для двух народов пришел конец, Израиль его разрушил. Палестинское руководство должно предложить решение об одном государстве, и пусть Израиль откажется от него".



Дахлан прокомментировал ситуацию в Израиле и сказал: "Раньше Израиль гордился тем, что является настоящей демократией, теперь это уже не так, теперь они хотят перейти к диктаторскому Израилю. Я желаю Нетаниягу, чтобы он преуспел в своем плане и уничтожил израильскую систему правосудия. Израиль, который мы знали радикально меняется".



Что касается внутренней ситуации в ПА, он сказал: "Абу Мазен должен объявить о единстве Западного берега и Газе и провести президентские и парламентские выборы, но у него нет желания делать это". По поводу эскалации безопасности, Дахлан сказал, что "палестинский народ борется с оккупацией, мы видим действия отдельных людей, эти действия рано или поздно станут инициативами толпы".