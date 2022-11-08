



"Мрачная картина": что в Иордании думают о возвращении Нетаниягу

Ни правительство, ни король Иордании пока не проронили ни слова о возвращении к власти бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



Однако, сообщает портал Ynet, иорданцы видят "мрачную картину" в возвращении Нетаниягу.



Бывший генерал-майор иорданских ВВС Мамун Абу Нувар говорит, что весьма вероятно, что Иордания не будет активно взаимодействовать с новым правительством в Израиле.



"Я думаю, что Его Величество продолжит бойкотировать Нетаниягу. Король считает, что бывший премьер-министр Израиля не может измениться к лучшему. Это часть его ДНК, и, скорее всего, он станет более агрессивным из-за своих новых крайне правых партнеров", - считает Абу Нувар.



Ахмад Авад, ведущий экономический эксперт в Иордании, говорит, что результаты выборов будут иметь серьезные последствия для Иордании.



"Это не значит, что предыдущее правительство было намного лучше, но сейчас в Израиле явно идет борьба между правыми и крайне правыми, и это негативно скажется на потенциале отношений между двумя странами", - заявил Авад.



Иорданский политический эксперт Тагрид Оде говорит, что результаты выборов в Израиле породили много предположений о будущем отношений между Иорданией и Израилем.



"Особое беспокойство вызывает то, что произойдет со святыми местами в Иерусалиме, которые находятся под опекой короля Абдаллы II", - отмечает эксперт.